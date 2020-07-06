6 Июль 2020 2020-07-06T09:38:37+03:00

Кемеровчане остались без горячей воды на две недели Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Помыться под горячим душем они смогут лишь 19 июля

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В ближайшие две недели жители Кировского района будут вынуждены греть воду тазиками, чайниками и водонагревателями. А все потому, что начался очередной этап гидравлических испытаний.

6 июля с утра жители Кировского района, которые относятся к VI группе потребителей, остались без горячей воды. Здесь стартовали гидравлические испытания инженерных сетей, которые проводятся ежегодно. Возобновится подача горячего водоснабжения лишь 19 июня.

Пока же временное отсутствие горячего водоснабжения придется потерпеть жителям следующих домов:

- Кварталы: 4, 5, 8а, «К», 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 15.

- Улицы: Черемховская, Аллейная, Попова, Александрова, Потемкина, Севастопольская, Матросова, Боготольская, Леонова, Тайгинская, Гурьевская, Инициативная (нечетная сторона с дома №1 по № 47, четная сторона с дома №2 по №50а), Рекордная (нечетная сторона с дома №1 по №33а, четная сторона с дома №2 по №16), Уральская (четная сторона с дома №2 по №4), переулок Рекордный, переулок Ушакова, переулок Леонова, улицы Смоленская и 40 лет Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU