Кузбассовец по ошибке поджег чужой внедорожник

6 Июль 2020 2020-07-06T13:16:18+03:00

За это он отправится в колонию

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Кузбассовец перепутал автомобили и по ошибке сжег чужой внедорожник. За это он отправится в колонию.

Летом прошлого года в Новокузнецке полицейским поступило сообщение о возгорании Toyota Land Cruiser 200. Как выяснилось, автомобиль находился на охраняемой стоянке, сторож которой и потушил транспортное средство. Правда, огонь все же успел повредить внедорожник, сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.

Как установили эксперты, причиной возгорания стал поджог. А некоторое время спустя был вычислен и сам поджигатель. Им оказался 19-летний горожанин.

На допросе молодой человек рассказал, что за несколько месяцев до инцидента у него возник конфликт с водителем внедорожника, который не предоставил ему преимущество на пешеходном переходе.

-Через некоторое время, заметив автомобиль оппонента на автостоянке, фигурант из мести поджег транспортное средство. Однако он перепутал машины и в результате повредил иномарку, принадлежащую другому человеку, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд приговорил новокузнечанина к двум с половиной годам колонии общего режима, а также постановил возместить ущерб хозяину поврежденного автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU