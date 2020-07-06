Кузбассовец по ошибке поджег чужой внедорожник
Кузбассовец перепутал автомобили и по ошибке сжег чужой внедорожник. За это он отправится в колонию.
Летом прошлого года в Новокузнецке полицейским поступило сообщение о возгорании Toyota Land Cruiser 200. Как выяснилось, автомобиль находился на охраняемой стоянке, сторож которой и потушил транспортное средство. Правда, огонь все же успел повредить внедорожник, сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.
Как установили эксперты, причиной возгорания стал поджог. А некоторое время спустя был вычислен и сам поджигатель. Им оказался 19-летний горожанин.
На допросе молодой человек рассказал, что за несколько месяцев до инцидента у него возник конфликт с водителем внедорожника, который не предоставил ему преимущество на пешеходном переходе.
-Через некоторое время, заметив автомобиль оппонента на автостоянке, фигурант из мести поджег транспортное средство. Однако он перепутал машины и в результате повредил иномарку, принадлежащую другому человеку, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Суд приговорил новокузнечанина к двум с половиной годам колонии общего режима, а также постановил возместить ущерб хозяину поврежденного автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU