6 Июль 2020 2020-07-06T15:18:29+03:00

Разрез «Инской» задолжал шахтерам Кузбасса более 75 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кузбассе разрез «Инской» задолжал шахтерам свыше 75 миллионов рублей по зарплате. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

Прокуратурой Беловского района проведена проверка исполнения трудового законодательства, в ходе которой выявлены нарушения. Как выяснилось, в АО «Разрез «Инской» существует задолженность по заработной плате перед 793 работниками за март и апрель свыше 75 миллионов рублей.

В связи с этим против руководителя и юридического лица предприятия возбуждены административные дела. Также прокурор потребовал устранить выявленные нарушения.

-По итогам рассмотрения административных дел исполнительному директору назначен штраф в размере 12 тысяч рублей, юридическому лицу – штраф в размере 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В настоящее время задолженность в размере 45 миллионов 276 тысяч рублей уже погашена. Дальнейшее погашение находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU