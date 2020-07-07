В Новокузнецке на два дня отключат холодную воду
На два дня – с 10 по 12 июля – во всех районах Новокузнецка не будет холодной воды. Это отключение плановое и необходимо для проведения ремонтных работ.
Из-за запланированных ремонтных работ на Драгунском водозаборе, промывки резервуара и ремонтных работ на городских магистральных трубах в Новокузнецке отключат холодное водоснабжение
- Специалисты уточняют, что без полной остановки водозабора такие работы выполнить будет невозможно, а без их проведения поставка чистой холодной воды во всем городе окажется под угрозой, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.
Отключения начнутся с 16.00 часов 10 июля. В Орджоникидзевском и Кузнецком районах, Дальнем Куйбышево, на завокзальной территории, а также в селах Ильинка и Атаманово, поселках Тальжино и Загорский, микрорайонах Листвяги и Телеуты холодная вода будет отключена полностью, поступать в дома жителей она начнет не позднее 18.00 часов 12 июля.
Полностью будет отключена холодная вода в Заводском и Новоильинском районах. А вот в Центральном районе и ближнем Куйбышево подача холодной воды будет лишь частично сокращена: она будет подаваться до второго этажа включительно. Полное подключение запланировано к 6.00 часам 12 июля.
Точный график отключений можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU