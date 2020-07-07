2020-07-07T05:30:46+03:00
Происшествия

Крытая парковка загорелась ночью в Кемерове

ЧП произошло в Рудничном районе [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Крытая парковка загорелась ночью в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"Крытая парковка загорелась ночью в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"
Изменить размер текста:

Глубокой ночью в Рудничном районе Кемерова произошло ЧП. Здесь загорелась частная крытая парковка.

Крытая парковка загорелась ночью в Кемерове.ВИДЕО: vk.com, "Регион 42"

Сигнал о том, что в частном 5-этажном паркинге на проспекте Шахтеров в Кемерове пожар, поступил на пульт диспетчера в 03.31. на место тут же выдвинулись 15 человек и пять единиц техники.

- На момент прибытия первого подразделения на первом этаже наблюдалось задымление, - сообщает подробности пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара сгорели вещи и бытовая техника на двух парковочных местах. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Автомобилей на момент пожара в этом помещении не было. И уже в 03.40 возгорание было полностью ликвидировано. Причиной же пожара специалисты предварительно называют нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 7 июля: 49 человек
Новокузнечанин спровоцировал смертельное ДТП в центре города
Рецидивист ограбил 90-летнего кузбассовца и напал на врачей
Крытая парковка загорелась ночью в Кемерове
Браконьер из Норильска беспредельничал в Кузбассе
Автопарк Кузбасса пополнился на восемь автобусов
В Новокузнецке на два дня отключат холодную воду
Разрез «Инской» задолжал шахтерам Кузбасса более 75 миллионов рублей
Напавшему на конвоира в зале суда кузбассовцу дали 17 лет
В Кузбассе окончено расследование дела о ДТП с тремя погибшими
Кузбассовец по ошибке поджег чужой внедорожник
Убивший жену кузбассовец отделался штрафом в 1000 рублей
Из-за удара молнии загорелся жилой дом в Кузбассе
Табличек не было: в Следкоме прокомментировали гибель 13-летней девочки в Томи в Кузбассе
Три человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Кузбассе
Пастух с конем погибли от удара молнии в Кузбассе
Кемеровчане остались без горячей воды на две недели
Кемеровчанка отдала долг в 174 тысячи рублей вместо своего мужа
Где больше всего кузбассовцев заболело коронавирусом на 6 июля
67 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки