7 Июль 2020 2020-07-07T05:30:46+03:00

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Глубокой ночью в Рудничном районе Кемерова произошло ЧП. Здесь загорелась частная крытая парковка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="226" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/789070" frameborder="0"></iframe> Крытая парковка загорелась ночью в Кемерове.ВИДЕО: vk.com, "Регион 42"

Сигнал о том, что в частном 5-этажном паркинге на проспекте Шахтеров в Кемерове пожар, поступил на пульт диспетчера в 03.31. на место тут же выдвинулись 15 человек и пять единиц техники.

- На момент прибытия первого подразделения на первом этаже наблюдалось задымление, - сообщает подробности пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара сгорели вещи и бытовая техника на двух парковочных местах. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Автомобилей на момент пожара в этом помещении не было. И уже в 03.40 возгорание было полностью ликвидировано. Причиной же пожара специалисты предварительно называют нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU