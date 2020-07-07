Крытая парковка загорелась ночью в Кемерове
Глубокой ночью в Рудничном районе Кемерова произошло ЧП. Здесь загорелась частная крытая парковка.
Крытая парковка загорелась ночью в Кемерове.ВИДЕО: vk.com, "Регион 42"
Сигнал о том, что в частном 5-этажном паркинге на проспекте Шахтеров в Кемерове пожар, поступил на пульт диспетчера в 03.31. на место тут же выдвинулись 15 человек и пять единиц техники.
- На момент прибытия первого подразделения на первом этаже наблюдалось задымление, - сообщает подробности пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара сгорели вещи и бытовая техника на двух парковочных местах. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Автомобилей на момент пожара в этом помещении не было. И уже в 03.40 возгорание было полностью ликвидировано. Причиной же пожара специалисты предварительно называют нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.
ИСТОЧНИК KP.RU