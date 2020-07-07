Рецидивист ограбил 90-летнего кузбассовца и напал на врачей

7 Июль 2020 2020-07-07T05:50:46+03:00

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Рецидивист из Кузбасса умело скрывался от стражей порядка. И лишь чрезмерное употребление алкоголя и дебош помогли задержать его.

Все началось с того, что рецидивист из поселка Яшкино, уже судимый за кражу и грабеж, а также находящийся в оперативном розыске, решил немного разжиться деньгами. На крылечке одного из частных домов он приметил 90-летнего пенсионера и отнял у него кошелек. В кошельке были деньги – 27 тысяч рублей. Деньги рецидивист потратил на личные нужды и спиртное.

Застолье рецидивиста изобиловало спиртным, и из-за чрезмерного его употребления мужчина оказался в больнице. Здесь он вел себя агрессивно, и персоналу больницы не оставалось ничего иного, как вызвать стражей порядка.

- Бойцы Росгвардии задержали мужчину, установили его личность, - сообщает подробности пресс-служба регионального ведомства. - Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU