2020-07-07T09:32:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Вылечившихся от коронавируса в Кузбассе оказалось больше заболевших на 7 июля

За сутки из больниц выписаны 55 человек
Екатерина РОМАНОВА
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Вылечившихся от коронавируса в Кузбассе оказалось больше заболевших на 7 июляВылечившихся от коронавируса в Кузбассе оказалось больше заболевших на 7 июляФото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Кузбассе 55 человек прошли курс лечения и были выписаны из больниц региона с отрицательными тестами на коронавирус.

Сразу 55 кузбассовцев выписаны из инфекционных стационаров в Кузбассе за минувшие сутки. Таким образом, с начала пандемии выздоровели 953 пациента, у которых ранее диагностировали COVID-19.

За те же сутки в регионе выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом, больше половины из которых - в Междуреченске. Всего же на 7 июля в Кузбассе зафиксировано 2134 случая заболевания коронавирусом. Продолжают получать необходимую медицинскую помощь 1169 человек. Число летальных исходов у пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, остается прежним - 12 человек. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8119 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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