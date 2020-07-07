2020-07-07T10:17:55+03:00
Общество

В Кузбассе грузовой поезд сбил мужчину

Инцидент произошел на перегоне станций Теба - Лужба
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе грузовой поезд сбил мужчину. Фото: Кузбасское ЛУ МВДВ Кузбассе грузовой поезд сбил мужчину. Фото: Кузбасское ЛУ МВД
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На перегоне станций Теба - Лужба грузовой поезд сбил мужчину. Инцидент произошел в выходные.

В дежурную часть Абаканского линейного отдела МВД России поступило сообщение о смерти человека. Трагический случай произошел ночью в выходные на перегоне станций Теба - Лужба. Машинист грузового поезда пытался избежать трагедии и подавал сигналы мужчине на путях, а также пытался применить экстренное торможение, однако наезда предотвратить не удалось.

- В результате полученных травм гражданин скончался. Погибшим оказался 45-летний житель Новокузнецкого района Кемеровской области, - сообщили в Кузбасском ЛУ МВД. - В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают причины нахождения гражданина на перегоне и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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