Собственник кузбасского угольного предприятия не заплатил налогов на 89 миллионов рублей

7 Июль 2020 2020-07-07T13:09:54+03:00

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Под домашний арест помещен 58-летний собственник одного из угольных предприятий Кузбасса. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

58-летний собственник одного из угольных предприятий региона обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. С января 2014 по декабрь 2016 года он не выплатил налогов на сумму более 89 миллионов рублей. Однако точную сумму экспертам еще только предстоит установить - после того, как будет проведена экономическая экспертиза финансовой документации предприятия. По версии следствия, собственник компании включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах. При этом в схеме был задействован фиктивный документооборот с подконтрольными организациями.

Предположительно, речь идет о председателе совета директоров холдинга «Топпром» Николае Королеве - именно его упоминает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Под подозрением - Николай Королев. ФОТО: скриншот страницы ТАСС.

К слову, по данным следственного управления СК РФ по Кемеровской области, со следствием обвиняемый не сотрудничает, вину не признает, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU