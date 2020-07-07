МЧС Кузбасса предупреждает о граде и сильных ливнях
МЧС предупреждает кузбассовцев об ухудшении погоды в среду, 8 июля. По области пройдут град и ливни.
По данным синоптиков, в отдельных районах области ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни и град.
Спасатели рекомендуют при ухудшении погоды соблюдать меры предосторожности. Во время грозы не стоит находиться на улице. Также стоит позаботиться о детях, маломобильных и пожилых гражданах - в непогоду они должны находиться в безопасном месте.
Из сетей следует на время грозы отключить электроприборы. Автомобили по возможности следует поставить в гараж и на закрытые стоянки.
- Помните, что в грозу или при появлении ее первых признаков купание, а также выход на воду на плавсредстве, крайне опасны, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»