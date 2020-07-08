2020-07-08T06:06:34+03:00
Общество

Двое кузбассовцев ограбили движущийся поезд

Инцидент произошел на Алтае
Мария КОЛОСОВА
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Двое кузбассовцев ограбили движущийся поезд. Фото: Кузбасское ЛУ МВД РФДвое кузбассовцев ограбили движущийся поезд. Фото: Кузбасское ЛУ МВД РФ
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Двое жителей Кузбасса ограбили движущийся поезд на Алтае. Преступление они тщательно спланировали заранее.

Алтайским ЛУ МВД завершено расследование уголовного дела по факту кражи трех тонн груза из движущегося поезда. Ее совершили две жителей Кузбасса 31-го и 34-х лет. Их добычей стали помольные шары, которые используются для дробления руды и полезных ископаемых, а также при производстве стройматериалов.

Злоумышленники заранее узнали маршрут поезда, его скорость и способ перевозки груза. Также они подготовили 60 полимерных мешков, которые и заполнили помольными шарами. Далее на участке дороги, где грузовые поезда снижают скорость, похитители сбросили груз с вагона, а затем спрыгнули сами. Вес похищенного составил почти 3,2 тонны, владельцу груза был причинен ущерб на сумму свыше 130 тысяч рублей.

Подельников задержали по горячим следами. Большую часть похищенного – около трех тонн на сумму 125 тысяч рублей - удалось вернуть владельцу, оставшуюся сумму ущерба вернули подозреваемые. Сейчас им предъявлено обвинение за кражу, совершенную по предварительному сговору.

-Санкция за это деяние предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет, - сообщили в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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