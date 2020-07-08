8 Июль 2020 2020-07-08T08:01:25+03:00

Кузбассовец оставил магазин без кондиционера в жару Фото: Иван ВИСЛОВ

Мужчина пожаловался в Роспотребнадзор на шум

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В Роспотребнадзор пожаловался один из жителей Новокузнецка. Он сообщил, что кондиционер магазина на первом этаже жилого дома слишком шумный.

Как выяснилось, на первом этаже дома располагался продуктовый магазин, чей кондиционер мешал жильцам второго этажа.

Эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» провели проверку и выяснили, что уровни звукового давления постоянного тонального шума, проникающие в квартиру, превышают предельно допустимые нормы на 10 децибелов.

Центральный районный суд Новокузнецка признал торговую точку виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и постановил приостановить работу кондиционера на 25 суток.

- Судебные приставы Новокузнецкого МОСП по исполнению общественно значимых исполнительных производств УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу приостановили эксплуатацию кондиционера, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU