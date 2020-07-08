В Кузбассе выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщает оперативный штаб области
В Кузбассе выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН
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На утро 8 июля стало известно еще о 69 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный межведомственный штаб области.
Также стало известно, что из больниц выписано 12 пациентов. Таким образом, с начала пандемии уже вылечилось 965 человек.
Сейчас в инфекционных больницах под наблюдением врачей находится 1226 пациентов, которым диагноз был поставлен ранее. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8476 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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