2020-07-08T07:15:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает оперативный штаб области
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусомВ Кузбассе выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН
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На утро 8 июля стало известно еще о 69 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный межведомственный штаб области.

Также стало известно, что из больниц выписано 12 пациентов. Таким образом, с начала пандемии уже вылечилось 965 человек.

Сейчас в инфекционных больницах под наблюдением врачей находится 1226 пациентов, которым диагноз был поставлен ранее. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8476 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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