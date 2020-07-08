В Кузбассе женщина пыталась зарезать своего мужа
В Кузбассе женщина пыталась зарезать собственного мужа. Свой поступок она объяснила тем, что мужчина ее якобы избивал.
В январе этого года 27-летняя жительница Мысков поссорилась со своим супругом и умышленно ударила его в спину ножом. При этом она знала, что 31-летнему мужчине ранее удалили почку, поэтому любые повреждения поясничной области для него опасны.
Супруг оказал сопротивление, а затем ему на помощь пришли и его родители. Также они вызвали бригаду медиков.
- Обвиняемая вину признала частично, утверждала, что во время конфликтов супруг избивал ее. Чтобы защитить себя, она положила в карман домашней одежды нож. Однако в ходе предварительного следствия версия женщины не нашла своего подтверждения, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.
Проведенная в рамках расследования экспертиза показала, что женщина является вменяемой.
Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU