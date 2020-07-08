В Кузбассе женщина пыталась зарезать своего мужа

8 Июль 2020 2020-07-08T08:48:05+03:00

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В Кузбассе женщина пыталась зарезать собственного мужа. Свой поступок она объяснила тем, что мужчина ее якобы избивал.

В январе этого года 27-летняя жительница Мысков поссорилась со своим супругом и умышленно ударила его в спину ножом. При этом она знала, что 31-летнему мужчине ранее удалили почку, поэтому любые повреждения поясничной области для него опасны.

Супруг оказал сопротивление, а затем ему на помощь пришли и его родители. Также они вызвали бригаду медиков.

- Обвиняемая вину признала частично, утверждала, что во время конфликтов супруг избивал ее. Чтобы защитить себя, она положила в карман домашней одежды нож. Однако в ходе предварительного следствия версия женщины не нашла своего подтверждения, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Проведенная в рамках расследования экспертиза показала, что женщина является вменяемой.

Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU