8 Июль 2020 2020-07-08T08:50:54+03:00

Четыре косули и шесть лосей погибли на дорогах Кузбасса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе с начала года произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием крупных животных. В связи с этим ГИБДД призывает водителей быть внимательными на дорогах.

По данным департамента охраны объектов животного мира, на трассах области погибли четыре косули и шесть лосей, а сбившие их автомобили получили значительные повреждения. При этом на опасных участках были установлены предупреждающие знаки «Дикие животные».

ГИБДД напоминает, что на таких участках необходимо сбавлять скорость, а при встрече с животным не пугать его и дать самому уйти в лес.

- В случае столкновения автомобиля с животным водителю необходимо вызвать сотрудников ДПС. Инспекторы составят соответствующий акт. Документы будут направлены в страховую компанию владельца машины для дальнейшего возмещения ущерба. Самостоятельно ликвидировать животное и скрываться с места ДТП категорически нельзя: эти действия могут расцениваться как незаконная охота, - отметили в ведомстве.

В последнем случае водитель может быть привлечен к уголовной ответственности, наказание предусматривает штраф до миллиона рублей либо лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU