Четыре косули и шесть лосей погибли на дорогах Кузбасса
В Кузбассе с начала года произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием крупных животных. В связи с этим ГИБДД призывает водителей быть внимательными на дорогах.
По данным департамента охраны объектов животного мира, на трассах области погибли четыре косули и шесть лосей, а сбившие их автомобили получили значительные повреждения. При этом на опасных участках были установлены предупреждающие знаки «Дикие животные».
ГИБДД напоминает, что на таких участках необходимо сбавлять скорость, а при встрече с животным не пугать его и дать самому уйти в лес.
- В случае столкновения автомобиля с животным водителю необходимо вызвать сотрудников ДПС. Инспекторы составят соответствующий акт. Документы будут направлены в страховую компанию владельца машины для дальнейшего возмещения ущерба. Самостоятельно ликвидировать животное и скрываться с места ДТП категорически нельзя: эти действия могут расцениваться как незаконная охота, - отметили в ведомстве.
В последнем случае водитель может быть привлечен к уголовной ответственности, наказание предусматривает штраф до миллиона рублей либо лишение свободы до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU