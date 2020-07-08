8 Июль 2020 2020-07-08T10:11:49+03:00

Кузбассовцы выступят на чемпионате России по компьютерному многоборью среди пенсионеров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Кузбассовцы представят область на X Чемпионате России по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Он стартует в четверг, 9 июля.

Организаторами мероприятия выступили Союз пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда России.

В этом году из-за пандемии коронавируса состязания пройдут дистанционно – в формате онлайн. Кузбасс будут представлять победители регионального этапа онлайн-соревнований: Наталья Фролова из Прокопьевска и Надежда Баженова из Березовского.

Чемпионат будет проходить 9 июля с 14.00 до 16.00. Посмотреть видеотрансляцию и поболеть за земляков можно на официальных сайтах Пенсионного фонда и Союза пенсионеров России.

ИСТОЧНИК KP.RU