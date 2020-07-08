2020-07-08T10:11:49+03:00
Общество

Кузбассовцы выступят на чемпионате России по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Первенство страны стартует 9 июля
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Кузбассовцы выступят на чемпионате России по компьютерному многоборью среди пенсионеровКузбассовцы выступят на чемпионате России по компьютерному многоборью среди пенсионеровФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Кузбассовцы представят область на X Чемпионате России по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Он стартует в четверг, 9 июля.

Организаторами мероприятия выступили Союз пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда России.

В этом году из-за пандемии коронавируса состязания пройдут дистанционно – в формате онлайн. Кузбасс будут представлять победители регионального этапа онлайн-соревнований: Наталья Фролова из Прокопьевска и Надежда Баженова из Березовского.

Чемпионат будет проходить 9 июля с 14.00 до 16.00. Посмотреть видеотрансляцию и поболеть за земляков можно на официальных сайтах Пенсионного фонда и Союза пенсионеров России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24