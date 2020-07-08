2020-07-08T12:43:19+03:00
Общество

Житель Новокузнецка заплатит 12 тысяч рублей за оскорбление чужой религии

Запрещенный комментарий он разместил в соцсети
Мария КОЛОСОВА
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Житель Новокузнецка заплатит 12 тысяч рублей за оскорбление чужой религииЖитель Новокузнецка заплатит 12 тысяч рублей за оскорбление чужой религииФото: Анастасия Осипова
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Новокузнечанин заплатит 12 тысяч рублей штрафа за оскорбление чужой религии. Экстремистский комментарий он разместил в соцсети.

Нарушение закона выявила прокуратура Орджоникидзевского района в ходе мониторинга Интернета.

Как было установлено, житель Новокузнецка на своей странице в социальной сети разместил комментарий экстремистского характера, который направлен на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии. При этом он понимал, что его находится в открытом доступе для неограниченного числа людей.

В связи с этим прокурором было возбуждено административное дело, материалы переданы в суд.

-Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей. – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Противоправные материалы удалены пользователем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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