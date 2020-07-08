Житель Новокузнецка заплатит 12 тысяч рублей за оскорбление чужой религии
Новокузнечанин заплатит 12 тысяч рублей штрафа за оскорбление чужой религии. Экстремистский комментарий он разместил в соцсети.
Нарушение закона выявила прокуратура Орджоникидзевского района в ходе мониторинга Интернета.
Как было установлено, житель Новокузнецка на своей странице в социальной сети разместил комментарий экстремистского характера, который направлен на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии. При этом он понимал, что его находится в открытом доступе для неограниченного числа людей.
В связи с этим прокурором было возбуждено административное дело, материалы переданы в суд.
-Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей. – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Противоправные материалы удалены пользователем.
ИСТОЧНИК KP.RU