Ливни и грозы обрушатся на Кузбасс

8 Июль 2020 2020-07-08T13:29:12+03:00

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на четверг, 9 июля. В Кузбасс снова придут ливни и грозы.

В ночь на четверг по области прогнозируется +12…+17 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Будет дуть западный ветер со сокростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров.

Жителей региона ожидает переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, но по северу кратковременные дожди и грозы. Утром местами будет наблюдаться туман, днем в отдельных районах обещают кратковременные дожди, грозы, а при грозах местами сильные ливни и град.

В Кемерове ночью будет +14…+16 градусов, днем +24…+26. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, а днем местами кратковременные дожди и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU