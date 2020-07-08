Ливни и грозы обрушатся на Кузбасс
Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на четверг, 9 июля. В Кузбасс снова придут ливни и грозы.
В ночь на четверг по области прогнозируется +12…+17 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Будет дуть западный ветер со сокростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров.
Жителей региона ожидает переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, но по северу кратковременные дожди и грозы. Утром местами будет наблюдаться туман, днем в отдельных районах обещают кратковременные дожди, грозы, а при грозах местами сильные ливни и град.
В Кемерове ночью будет +14…+16 градусов, днем +24…+26. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, а днем местами кратковременные дожди и грозы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»