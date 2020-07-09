2020-07-09T05:32:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителям Междуреченска вручают иски о принудительной госпитализации

Речь идет о жителях с коронавирусом, которые отказываются ехать в больницу
Мария КОЛОСОВА
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Жителям Междуреченска вручают иски о принудительной госпитализации. Фото: Пресс-служба администрации Междуреченска/ vk.comЖителям Междуреченска вручают иски о принудительной госпитализации. Фото: Пресс-служба администрации Междуреченска/ vk.com
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Междуреченцам начали вручать иски о принудительной госпитализации. Это связано с тем, что заболевшие горожане отказываются от госпитализации.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в городе наблюдается резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. И основной источник распространения - это семейные контакты.

- Люди, которые переносят болезнь легко, отказываются ехать в больницу и заражают своих родственников. В итоге - 5 или 6 новых случаев в статистику. Такие «отказники» представляют большую угрозу для окружающих людей, если проживают с ними в одной квартире, - отметили власти.

В таких случаях сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии вправе вручить заболевшему иск о принудительной госпитализации. Она будет осуществлена по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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