2020-07-09T04:05:41+03:00
Общество

В каком возрасте жители Кузбасса чаще всего женятся и разводятся

Данные опубликовал Кемеровостат
Мария КОЛОСОВА
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В каком возрасте жители Кузбасса чаще всего женятся и разводятсяВ каком возрасте жители Кузбасса чаще всего женятся и разводятсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В День семьи, любви и верности, 8 июля, эксперты Кемеровостата рассказали, в каком возрасте жители области чаще всего женятся и разводятся. Данные приводятся за 2019 год.

В прошлом году в Кузбассе было зарегистрировано 16 тысяч браков. При этом для 37 процентов мужчин и 41 процента женщин они стали повторными.

-Наиболее представительный брачный возраст у мужчин от 23 до 28 лет, у женщин – от 21 до 26 лет. Из общего числа заключивших брак около трети мужчин и женщин были этого возраста, - сообщили эксперты.

К слову, ожидаемо, что браки кузбссовцы заключают в основном летом и в сентябре. На этот период приходится половина всех бракосочетаний.

Также стало известно, что в прошлом году зарегистрировано 11 тысяч разводов. На 100 образовавшихся пар приходилась 71 распавшаяся. Возраст наибольшей интенсивности разводов – 30-34 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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