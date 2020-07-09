2020-07-09T11:14:57+03:00
Общество

В Кузбассе остановили добычу золота из-за нарушений

Такое распоряжение дал глава Таштагольского района Владимир Макута
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе остановили добычу золота из-за нарушений. ФОТО: Инстаграм администрации Таштагольского районаВ Кузбассе остановили добычу золота из-за нарушений. ФОТО: Инстаграм администрации Таштагольского района
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После рейда, который прошел в Таштагольском районе в расположении геологоразведочной партии «ЮжКузбассЗолото», добычу драгоценного металла пришлось приостановить.

Рейд в расположении партии проводили лесники и сотрудники правоохранительных органов, также в нем принимал участие глава района Владимир Макута.

- Обнаружили и зафиксировали ряд нарушений, которые противоречат разрешению на работы. В частности, были повреждены деревья, краснокнижное растение, техника передвигалась вне дорог и другое, - перечислили в администрации Таштагольского района обнаруженные нарушения.

В Кузбассе остановили добычу золота из-за нарушений. ФОТО: Инстаграм администрации Таштагольского района

В Кузбассе остановили добычу золота из-за нарушений. ФОТО: Инстаграм администрации Таштагольского района

Все эти нарушения привели к тому, что работы «ЮжКузбассЗолота» приостановлены. Также в пресс-службе администрации отметили, что контроль за этой ситуацией Владимир Макута оставил за собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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