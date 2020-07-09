В Кузбассе медведь напал на пасеку
В Кузбассе медведь напал на пасеку. В связи с этим было принято решение застрелить животное.
Как сообщили в департаменте охраны объектов животного мира, бурый медведь напал на пасеку в деревне Пономаревка Яйского муниципального округа. Подобное поведение хищника представляет угрозу для жизни и здоровья людей.
Основанием для отстрела медведя послужило решение Китатского территориального отдела районной администрации, информация от жителей деревни, а также акт обследования территории Пономаревки, составленный старшим госинспектором департамента ООЖМ Кузбасса.
Произвести отстрел опасного животного разрешено в срок до 20 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU