2020-07-09T15:06:02+03:00
Общество

В Кузбассе медведь напал на пасеку

Принято решение об отстреле
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе медведь напал на пасекуВ Кузбассе медведь напал на пасекуФото: Алексей СТЕФАНОВ
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В Кузбассе медведь напал на пасеку. В связи с этим было принято решение застрелить животное.

Как сообщили в департаменте охраны объектов животного мира, бурый медведь напал на пасеку в деревне Пономаревка Яйского муниципального округа. Подобное поведение хищника представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

Основанием для отстрела медведя послужило решение Китатского территориального отдела районной администрации, информация от жителей деревни, а также акт обследования территории Пономаревки, составленный старшим госинспектором департамента ООЖМ Кузбасса.

Произвести отстрел опасного животного разрешено в срок до 20 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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