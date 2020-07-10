2020-07-10T03:55:22+03:00
Общество

Вместо золотых и серебряных медалей в области утверждены знаки «Отличник Кузбасса»

Об этом стало известно 9 июля
Мария КОЛОСОВА
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Вместо золотых и серебряных в области утверждены знаки «Отличник Кузбасса». Фото: Электронный бюллетень правительства КузбассаВместо золотых и серебряных в области утверждены знаки «Отличник Кузбасса». Фото: Электронный бюллетень правительства Кузбасса
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В области на смену золотым и серебряным медалям для выпускников придут знаки «Отличник Кузбасса». Соответствующее постановление появилось в электронном бюллетене правительства Кузбасса в четверг, 9 июля.

Согласно документу, золотым знаком «Отличник Кузбасса» награждаются выпускники, имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» в 10 и 11 классах по всем предметам и прошедшие государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам и предметам по выбору.

Серебряным знаком «Отличник Кузбасса» награждаются выпускники, имеющие в 10 и 11 классе по итогам каждого полугодия, годовые и итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо», а также прошедшие государственную итоговую аттестацию.

СПРАВКА КП

-Знак «Отличник Кузбасса» имеет округлую форму высотой 26 миллиметров и шириной 29 миллиметров, состоит из двух частей, основы и накладки. Знак изготовлен из медно-цинкового сплава методом холодной штамповки. Основа знака выполнена в форме круга диаметром 26 миллиметров. Ее нижний уровень покрыт мелкозернистой текстурой, верхний уровень отполирован. В центральной части знака расположена выпуклая надпись «Отличник Кузбасса». Накладка в форме герба Кемеровской области - Кузбасса размером 10 х 13,5 миллиметра накладывается поверх основы знака.

Золотой знак покрыт гальваническим золотом 999-й пробы и ювелирной эмалью красного цвета.

Серебряный знак покрыт гальваническим серебром 999-й пробы и ювелирной эмалью синего цвета.

На оборотной стороне знака расположен цанговый зажим для крепления знака к одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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