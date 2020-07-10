2020-07-10T07:37:21+03:00
Общество

Суд остановил работу конвейера на кузбасской шахте

Предприятие не будет работать в течение 30 дней
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Суд остановил работу конвейера на кузбасской шахте. ФОТО: УФССП России по Кемеровской областиСуд остановил работу конвейера на кузбасской шахте. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Из-за неисправности пришлось остановить работу ленточного конвейера на одной из кузбасских шахт. Работать он не будет в течение 30 дней.

Неисправность ленточного конвейера на шахте выявили специалисты Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора во время выездной проверки. Как оказалось, на нем частично отсутствовали ролики на возвратной ветви. Кроме того, происходило трение ленточного полотна о неподвижные элементы конвейерного става, в нерабочем состоянии находилась блокировка, отключающая конвейер, не работали средства пылеподавления.

Такие неисправности могут быть опасны не только для работы предприятия, но и для жизни людей.

Результаты проверки были переданы в Беловский городской суд, и он признал виновным юридическое лицо в совершении административного правонарушения.

- Беловский городской суд Кемеровской области признал юридическое лицо виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и назначил наказание в виде приостановления деятельности ленточного конвейера сроком на 30 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы межрайонного отдела судебных приставов по городу Белово и Беловскому району УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу приостановили деятельность по эксплуатации ленточного конвейера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемеровские онкологи сожгли опухоль легкого микроволновыми лучами
На 15 процентов вырастут с сентября тарифы ЖКХ в Кемерове
РСХБ снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Какой кузбасский город лидирует по числу заболевших коронавирусом
Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 10 июля: 74 человека
13-ый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
Суд остановил работу конвейера на кузбасской шахте
В Кемерове продавец может заплатить 80 тысяч рублей за продажу пива подростку
В Юрге пожарные спасли из горящего дома шесть человек
Вместо золотых и серебряных медалей в области утверждены знаки «Отличник Кузбасса»
2-летняя девочка упала из окна квартиры на третьем этаже в Кузбассе
Кемеровские власти объяснили, зачем берут кредит почти в 2 миллиарда рублей
Обиженный сосед поджег дом кузбассовца вместе с семьей
В Кузбассе медведь напал на пасеку