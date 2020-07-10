Суд остановил работу конвейера на кузбасской шахте

10 Июль 2020 2020-07-10T07:37:21+03:00

Предприятие не будет работать в течение 30 дней

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Из-за неисправности пришлось остановить работу ленточного конвейера на одной из кузбасских шахт. Работать он не будет в течение 30 дней.

Неисправность ленточного конвейера на шахте выявили специалисты Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора во время выездной проверки. Как оказалось, на нем частично отсутствовали ролики на возвратной ветви. Кроме того, происходило трение ленточного полотна о неподвижные элементы конвейерного става, в нерабочем состоянии находилась блокировка, отключающая конвейер, не работали средства пылеподавления.

Такие неисправности могут быть опасны не только для работы предприятия, но и для жизни людей.

Результаты проверки были переданы в Беловский городской суд, и он признал виновным юридическое лицо в совершении административного правонарушения.

- Беловский городской суд Кемеровской области признал юридическое лицо виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и назначил наказание в виде приостановления деятельности ленточного конвейера сроком на 30 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы межрайонного отдела судебных приставов по городу Белово и Беловскому району УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу приостановили деятельность по эксплуатации ленточного конвейера.

ИСТОЧНИК KP.RU