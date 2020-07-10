Какой кузбасский город лидирует по числу заболевших коронавирусом

10 Июль 2020 2020-07-10T08:36:39+03:00

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Сразу 74 новых случая заболевания коронавирусом выявили медики в Кузбассе за минувшие сутки. Общее число заболевших достигло 2354 человек.

Как оказалось, больше всего новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Кемерове. В общей сложности 586 жителей областного центра заразились COVID-19. Из них 16 - за минувшие сутки. Еще 14 человек заболели в Новокузнецке, и теперь здесь общее число заболевших достигло 576 человек. На третьем месте вновь Междуреченск. На утро 10 июля здесь выявили 9 новых заболевших. Всего же в Междуреченске коронавирус диагностировали у 326 человек с начала пандемии.

В Белове тесты на коронавирус оказались положительными у шести человек, а в Беловском муниципальном районе - еще у четверых. Также по четыре заболевших оказалось в Анжеро-Судженске и Прокопьевске. А в Юрге и Новокузнецком муниципальном округе - по три заболевших.

По два новых случая заболевания в Мариинском муниципальном районе, Топкинском, Тяжинском и Юргинском муниципальных округах. Кроме того, по одному новому случаю выявлено в Ижморском и Промышленновском муниципальных округах.

ИСТОЧНИК KP.RU