2020-07-10T12:26:35+03:00
Происшествия

Маленький новокузнечанин сбежал от родителей из-за отнятого телефона

Сотрудники полиции организовали поисковую операцию
Екатерина РОМАНОВА
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Маленьким новокузнечанин сбежал от родителей из-за отнятого телефонаМаленьким новокузнечанин сбежал от родителей из-за отнятого телефонаФото: Екатерина РОМАНОВА
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Обида на родителей, которые в воспитательных целях забрали у сына телефон, привела к тому, что ребенок пропал. Чтобы разыскать мальчика, была организована поисковая операция.

8-летний мальчик вел себя неподобающим образом, поэтому родители в качестве наказания забрали у него мобильный телефон. На следующий день вся семья отправилась на прогулку, однако семейный отдых не задался. Ребенок решил продемонстрировать скверный характер, капризничал и прятался от взрослых. В какой-то момент он так хорошо спрятался, что родители не смогли его сразу найти, да и сам ребенок потерял их из вида.

Родители обошли парки, скверы, детские площадки, но нигде не смогли найти сына. Тогда они обратились за помощью к сотрудникам полиции.

А в это время мальчик, не найдя родителей, побежал домой. Однако и там он не обнаружил ни мамы, ни папы и расплакался. Ревущего ребенка заметила соседка, успокоила и оставила у себя дома - дожидаться родителей. Там-то беглеца и обнаружили полицейские.

- Стражи порядка провели с семьей мальчика профилактическую беседу и посоветовали в случае повторения подобных инцидентов незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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