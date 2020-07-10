Михаил Алоян проведет боксерский поединок в Кемерове

10 Июль 2020 2020-07-10T12:57:51+03:00

Здесь он будет бороться за звание претендента на титул чемпиона

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Известный боксер Михаил Алоян в скором времени вернется в Кемерово: именно здесь он проведет поединок за звание претендента на титул чемпиона.

Поединок за звание запланирован на 15 октября. Именно в этот день российский боксер Михаил Алоян будет биться с колумбийцем Пабло Каррильо - об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Отметим, что этот поединок должен был состояться еще в апреле, однако из-за ограничительных мероприятий по коронавирусу его перенесли.

Напомним, Михаил Алоян на настоящий момент владеет золотым титулом Всемирной боксерской ассоциации во втором наилегчайшем весе. На его счету пять побед и одно поражение. Также Алоян является бронзовым призером Олимпийских игра 2012 года в Лондоне. А вот серебряной медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Алояна лишили из-за нарушения антидопинговых правил.

У его соперника, Каррильо, 25 побед, семь поражений и одна ничья.

ИСТОЧНИК KP.RU