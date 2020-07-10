2020-07-10T12:56:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван возраст всех заболевших коронавирусом в Кузбассе

Треть из них – старше 60 лет
Екатерина РОМАНОВА
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Назван возраст всех заболевших коронавирусом в КузбассеНазван возраст всех заболевших коронавирусом в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В оперативном штабе назвали возраст всех, у кого диагностировали коронавирус. Как оказалось, большая часть из них – люди преклонного возраста.

По данным оперштаба, на возрастную группу людей старше 60 лет приходится 836 человек. Чуть меньше заболевших – 659 человек – приходится на возрастную группу 46-60 лет. Людей среднего возраста, тех, кому от 31 до 45 лет – 516 человек. А вот молодежи в возрасте от 18 до 30 лет совсем немного: всего 196 человек.

Болеют и дети. Так, в инфекционных стационарах оказалось 137 несовершеннолетних в возрасте от одного года до 17 лет. Совсем малышей, которым нет и года, всего десять.

Распределение заболевших по возрастам. ФОТО: оперативный штаб.

Распределение заболевших по возрастам. ФОТО: оперативный штаб.

Напомним, по данным оперативного штаба, на утро 10 июля в Кузбассе выявлено 2354 случая заболевания коронавируса, из которых 74 – за минувшие сутки. в больницах находятся 1299 пациентов с коронавирусом, а 1042 уже выздоровели и выписаны. Также на утро 10 июля стало известно о 13-ом умершем пациенте с коронавирусом. У 56-летнего новокузнечанина развилась тяжелая форма пневмонии, от которой он скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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