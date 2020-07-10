10 Июль 2020 2020-07-10T14:18:50+03:00

Как это происходит, рассказал глава города Илья Середюк

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В этом году кемеровский стадион «Шахтер» преобразится: здесь уже приступили к замене покрытия футбольного поля.

О том, как идут работы на стадионе, рассказал глава города Кемерово Илья Середюк.

- Новое покрытие и расходные материалы для его монтажа уже доставили на стадион. Покрытие отвечает требованиям международного уровня. В понедельник приступим к демонтажу старого газона, который прослужил нашим футболистам 14 лет, - написал на своей странице в соцсетях Илья Середюк.

На кемеровском стадионе «Шахтер» меняют покрытие поля. ФОТО: инстаграм Ильи Середюка

Глава города также отметил, что эти работы стали возможны благодаря поддержке министерства спорта Кузбасса и программе «Хет-трик», которую проводит Российский футбольный союз.

ИСТОЧНИК KP.RU