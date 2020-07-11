11 Июль 2020 2020-07-11T04:34:55+03:00

В 2021 году Кузбасс примет чемпионаты России и Европы по боксу Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

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Всего через год Кузбасс может стать площадкой, которая примет чемпионаты России и Европы по боксу. Их проведение запланировано на осень 2021 года.

Инициативу по проведению чемпионатов именно в Кузбассе выдвинули

генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и представители Федерации бокса Кузбасса во время рабочей встречи с Сергеем Цивилевым.

- При подтверждении наших заявок, Кузбасс станет станет первой площадкой Сибири, где пройдут такие серьезные соревнования. Уже сейчас создаем все условия для комфортных тренировок наших спортсменов и эффективной подготовки к соревнованиям международного уровня, - отметил Сергей Цивилев.

Соревнования будут проходить на нескольких площадках, одной из которых станет «Кузбасс. Арена». Участвовать же в чемпионатах будут профессионалы и любители бокса со всей России.

- Соревнования пройдут после празднования 300-летия Кузбасса, и гости состязаний увидят регион преобразившимся – с новыми объектами, дорогами, аэровокзалом, общественным транспортом, - добавил сказал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU