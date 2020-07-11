11 Июль 2020 2020-07-11T07:00:50+03:00

Изменить размер текста: A A

После капитального ремонта открылась скоростная трасса Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк. Как это было, можно посмотреть на видео.

Видео об открытии после ремонта автодороги, которая соединяет Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецк, появилось на странице губернатора Кузбасса в соцсети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/789888" frameborder="0"></iframe> Как открывали автодорогу Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк.Видео: администрация правительства Кузбасса

- По традиции, первыми по трассе проехали мотоциклисты. На машине небольшие неровности можно не почувствовать, а мотоциклы более критичны к поверхности и позволяют заметить каждую ямку. Следом ехала колонна велосипедистов – для них, сами понимаете, как ощущается любая неровность. В итоге дорога всем участникам пробега понравилась, в том числе и мне, - отметил Сергей Цивилев.

Четырехполосную трассу протяженностью 124 километра модернизировали по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для того, чтобы сделать это, потребовалось 6,3 миллиарда рублей. При этом ремонт удалось завершить раньше запланированного на 14 месяцев. Здесь полностью заменили покрытие, по разделительной полосе и на обочинах установили барьерные ограждения.

Скорость движения, допустимая на этом участке трассы – 110 километров в час, а на участке дороги Кемерово – Ленинск-Кузнецкий – 140 километров в час. Если соблюдать скоростной режим, то можно доехать из Кемерова в Новокузнецк всего за 100 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU