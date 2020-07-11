52 новых заболевших коронавирусом выявлено в Кузбассе за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилост на 52 человека. Такие данные предоставил оперативный штаб региона.

На утро 11 июля в Ку4збассе зарегистрировано 2406 случаев заболеваний коронавируса, из них 52 новых случая выявлено на минувшие сутки. Почти половина всех заболевших – 23 человека – кемеровчане. В настоящее время в инфекционных стационарах находятся 1295 пациентов с диагнозом COVID-19.

Также стало известно о 56 выздоровевших пациентах. Все они прошли курс лечения и уже выписаны из больниц региона. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 1098 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8126 человек, - отметили в оперативном штабе.

Число умерших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, остается прежним: 13 человек.