2020-07-11T10:36:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели

Распоряжение об этом подписал Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две неделиРежим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две неделиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В течение еще как минимум двух недель в Кузбассе будут действовать ограничения, связанные с ситуацией с коронавирусом. Такое распоряжение подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

До 26 июля кузбассовцы обязаны будут соблюдать соблюдать масочный решим и социальную дистанцию – об этом говорится в распоряжении, которое подписал Сергей Цивилев.

«Продлить по 26.07.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - так говорится в распоряжении.

Отметим также, что в регионе постепенно снимается ряд ограничений. Так, работают кафе и рестораны, открыты пляжи. Также снят карантин для тех, кто прилетает из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Анапы, Симферополя и Сочи. Для тех, кто прилетает или приезжает из других регионов, ограничения сохраняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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