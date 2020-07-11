Гроза и солнце ждут кузбассовцев в воскресенье 12 июля

11 Июль 2020 2020-07-11T12:53:41+03:00

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Какой будет погода в последний выходной день в Кузбассе? Синоптики предупредили: некоторым кузбассовцам потребуются зонтики.

В ночь с субботы на воскресенье, 12 июля, в Кузбассе ожидается от +10 до +15 градусов. По северу региона в отдельных районах пройдут дожди и грозы, утром – туманы. Западный ветер будет несильным, однако при порывах может достигать 12 метров в секунду. В Кемерове в эту ночь ожидается +11…+13 градусов.

Днем в воскресенье ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика, однако в отдельных районах на севере региона они все же возможны. Температура воздуха может колебаться от +22 до +27 градусов.

В Кемерове воздух прогреется до +25…+27 градусов. В воскресенье вероятность осадков в областном центре невелика, однако облака все же будут время от времени скрывать солнышко.

ИСТОЧНИК KP.RU