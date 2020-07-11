11 Июль 2020 2020-07-11T13:33:59+03:00

Кузбассовец выехал на встречку и устроил ДТП с участием трех машин. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"

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Три автомобиля столкнулись на автодороге в Кузбассе. В результате ДТП один из водителей получил травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/789928" frameborder="0"></iframe> Кузбассовец выехал на встречку и устроил ДТП с участием трех машин..ВИДЕО: vk.com, "Регион 42"

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей случилось около 14.00 на автодороге «Кемерово – Анжеро-Судженск» на территории Кемеровского района. Видео с места происшествия очевидцы разместили в местном паблике "Регион 42". На кадрах запечатлены автомобили с серьезными повреждениями. Точные причины и обстоятельства ДТП еще устанавливаются, однако уже известны предварительные данные.

- Предварительно установлено, что 67-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» допустил выезд на сторону дороги, предназначенную встречного движения, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. – Там он столкнулся с автомобилями «Тойота» и ГАЗ.

При столкновении автомобилей пострадал водитель автомобиля «Тойота Корона». Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, позже пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

После того, как сотрудники Госавтоинспекции установят все обстоятельства ДТП, будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU