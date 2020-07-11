11 Июль 2020 2020-07-11T14:50:33+03:00

Кемеровчанин вернулся из продуктового с шуруповертом и попал под суд Фото: Екатерина РОМАНОВА

За неуместную хозяйственность мужчина может лишиться свободы на пять лет

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40-летний житель Кемерова отправился в магазин за продуктами, но вернулся почему-то с шуруповертом. Теперь он может лишиться свободы на целых пять лет.

Кемеровчанин пришел в магазин и неожиданно для себя неподалеку от кассовой зоны увидел оставленный кем-то шуруповерт. Владельца техники рядом не оказалось, и тогда мужчина взял инструмент и покинул торговый центр.

Однако позже оказалось, что шуруповерт принадлежал прорабу, чья бригада устанавливала в торговом центре стеллажи. Один из работников оставил шуруповерт, а когда вернулся, инструмента уже не было.

Сотрудники полиции сумели установить личность похитителя шуруповерта. Мужчина признался в содеянном. Тем более, что инструмент нашелся в его квартире во время обыска.

- В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU