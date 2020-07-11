2020-07-11T15:19:02+03:00
Происшествия

Две женщины и ребенок погибли в ДТП с легковушкой и бензовозом в Кузбассе

Легковой автомобиль залетел под фуру
Екатерина РОМАНОВА
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Две женщины и ребенок погибли в ДТП с легковушкой и бензовозом в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42"Две женщины и ребенок погибли в ДТП с легковушкой и бензовозом в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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Смертельное ДТП произошло днем 11 июля в Кузбассе. Здесь столкнулись грузовой и легковой автомобили.

Очевидцы разместили в социальных сетях кадры последствий смертельного дорожно-транспортного происшествия. На снимках запечатлен бензовоз, буквально смявший легковушку. Также камера зафиксировала работу сотрудников МЧС и правоохранительных органов.

ДТП произошло на автодороге Кемерово - Анжеро-Судженск, не доезжая до развилки на Березовский. По словам очевидцев, в легковом автомобиле находились водитель и пассажиры. Столкновение с бензовозом оказалось смертельным для них.

- В легковом автомобиле находились две женщины и ребенок 2009 года рождения. Они скончались до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-секретарь Кемеровского центра медицины катастроф - Водитель фуры был осмотрен медиками, ему была оказана помощь на месте, от госпитализации отказался.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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