2020-07-12T04:57:12+03:00
Происшествия

Директор интерната с подельниками украла у инвалидов 10 миллионов рублей

Реальное лишение свободы по суду получила только она
Екатерина РОМАНОВА
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Директор интерната с подельниками украла у инвалидов 10 миллионов рублейДиректор интерната с подельниками украла у инвалидов 10 миллионов рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Теперь уже бывшая директор интерната и ее сообщники предстали перед судом за хищение у инвалидов 10 миллионов рублей. В общей сложности они совершили девять преступлений.

Экс-директор психоневрологического диспансера решила разжиться на своих подопечных она договорилась с сообщниками, что те будут выступать как желающие оформить попечительство над инвалидами или взять их из интерната к себе домой. Сообщники вывозили потерпевших из интерната, а позже обманным путем получали доступ к их счетам, похищали деньги. После этого пациентов возвращали обратно в интернат.

- Подельники целенаправленно выбирали тех, у кого на пенсионном счету хранились крупные суммы, - отметила официальны представитель МВД России Ирина Волк. - Сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области подозреваемые были задержаны. В ходе обысков по их адресам проживания, а также в интернате были изъяты документы, банковские карты, персональная вычислительная техника, средства связи и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного В ходе следствия установлена причастность фигурантов к совершению девять преступлений. Общая сумма причиненного ущерба составила более 10 миллионов рублей.

Тисульский районный суд признал фигурантов уголовного дела виновными. Ближайшие пять лет бывшая директор интерната проведет в колонии общего режима. Кроме того, она лишена права заниматься педагогической деятельностью сроком на один год и шесть месяцев.

А вот ее сообщники останутся на свободе, однако они тоже получили наказание. Кроме всего прочего, они обязаны возместить потерпевшим причиненный ущерб. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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