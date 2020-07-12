12 Июль 2020 2020-07-12T06:24:39+03:00

Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Кузбассе Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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В Кемеровской области 11 июля случилась авария, в которой пострадали трое взрослых и один ребенок. Их госпитализировали в больницы в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на 32-м километре промышленновской трассы. Здесь столкнулись две легковые машины.

— Мужчина 1984 года рождения на момент госпитализации находился в состоянии средней степени тяжести, мужчина 1982 года рождения и женщина 1985 года рождения — в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии была девочка 2010 года рождения. Все они госпитализированы в стационары Кемерова, — сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

Сейчас они проходят медицинские обследования. Полиция в свою очередь устанавливает все обстоятельства произошедшего и выясняет причину аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU