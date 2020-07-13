В Яшкинском районе пьяный водитель устроил смертельное ДТП

13 Июль 2020 2020-07-13T08:02:23+03:00

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В Яшкинском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Сигнал об аварии на трассе Яшкино – Пашково поступил в отдел полиции накануне вечером. Прибывшие на место полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ 2106 не выбрал безопасную скорость на щебеночном покрытии и не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

-В результате ДТП травмированы две женщины, одна из которых позже от полученных травм скончалась в больнице. У 31-летнего водителя в медицинском учреждении были установлены признаки, позволяющие предположить наличие опьянения, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Как оказалось, с начала года водитель уже шесть раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU