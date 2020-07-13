На кемеровской таможне задержали чучело крокодила

13 Июль 2020 2020-07-13T10:11:14+03:00

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Кемеровские таможенники при досмотре багажа обнаружили у туриста из Кемерова чучело крокодила. Мужчина приобрел его во время поездки во Вьетнам.

Во время проведения таможенного контроля у туриста из Вьетнама обнаружилось чучело сиамского крокодила длиной 43 сантиметра. Его стоимость в России составляет около двух тысяч рублей.

Как выяснилось, разрешительных документов на товар у кемеровчанина не было. Мужчина пояснил, что приобрел чучело крокодила в подарок родным. При этом пассажирскую декларацию не заполнял, за что получил штраф в размере тысячи рублей.

Также любителю экзотики грозит конфискация товара, явившегося предметом административного правонарушения.

- Чаще всего туристы везут в страну алкоголь, сигареты, корни растений, кораллы, чучела экзотических животных и птиц. К числу самых необычных товаров, которые пытались вывезти из страны, я бы отнес культурные ценности: иконы и ордена, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника Кузбасского таможенного поста Вячеслав Власов.

ИСТОЧНИК KP.RU