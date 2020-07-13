В Кузбассе пятилетней девочке проломило голову качелями
В Кузбассе пятилетней девочке проломило голову качелями. Ребенка экстренно госпитализировали.
Инцидент произошел в Юрге. В результате удара качелями пятилетняя девочка получила серьезную травму головы. Малышку санавиацией на реанимобиле срочно доставили в Кузбасскую областную детскую клиническую больницу в Кемерове.
- После проведенных обследований медики диагностировали вдавленный оскольчатый перелом лобной кости и верхней стенки правой орбиты. В этот же день было принято решение о проведении операции, - рассказали в медучреждении.
Сложность операции состояла в том, что был высокий риск повредить глаз и зрительный нерв, что могло обернуться для девочки потерей зрения. Для помощи ребенку врачи детской больницы объединились с коллегами из Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева.
Операция длилась полтора часа. В результате врачам удалось сохранить девочке и жизнь, и зрение.
ИСТОЧНИК KP.RU