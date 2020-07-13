13 Июль 2020 2020-07-13T10:14:42+03:00

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В Кузбассе пятилетней девочке проломило голову качелями. Ребенка экстренно госпитализировали.

Инцидент произошел в Юрге. В результате удара качелями пятилетняя девочка получила серьезную травму головы. Малышку санавиацией на реанимобиле срочно доставили в Кузбасскую областную детскую клиническую больницу в Кемерове.

- После проведенных обследований медики диагностировали вдавленный оскольчатый перелом лобной кости и верхней стенки правой орбиты. В этот же день было принято решение о проведении операции, - рассказали в медучреждении.

Сложность операции состояла в том, что был высокий риск повредить глаз и зрительный нерв, что могло обернуться для девочки потерей зрения. Для помощи ребенку врачи детской больницы объединились с коллегами из Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева.

Операция длилась полтора часа. В результате врачам удалось сохранить девочке и жизнь, и зрение.

ИСТОЧНИК KP.RU