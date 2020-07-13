Доплату учителям за работу на ЕГЭ в Кузбассе увеличили из-за коронавируса

13 Июль 2020 2020-07-13T10:20:27+03:00

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В Кузбассе учителям за работу на ЕГЭ из-за коронавируса увеличили доплату в полтора раза. Всего на эти цели будет направлено 29,8 миллиона рублей.

Компенсация педагогам, которые участвовали в проведении ЕГЭ, увеличена в полтора раза - с 49,97 до 75,95 рубля за час. Об этом сообщает администрация правительства Кузбасса. И если в 2019 году объем финансирования доплат составил 14,9 миллиона рублей, то в этом году сумма выросла до 29,8 миллиона рублей.

- Мы решили поддержать наших учителей, увеличить выплаты за работу во время ЕГЭ. Педагогам пришлось нелегко: подготовка к экзаменам проходила в непривычном дистанционном режиме, многим пришлось изменить график отпусков, так как сроки экзаменационной кампании были продлены. К тому же предыдущий размер компенсации был установлен еще в 2014 году и с тех пор ни разу не индексировался, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, что основной период ЕГЭ проходит с 3 по 25 июля, дополнительный период намечен на 3-8 августа. В организации экзамена участвуют 5399 педагогов - на 210 больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU