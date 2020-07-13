Кузбасское предприятие накопило более 5,5 миллиона рублей долгов по зарплате

13 Июль 2020 2020-07-13T15:01:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе промпредприятие накопило перед сотрудниками более 5,5 миллиона рублей долга по зарплате. Теперь его директор предстанет перед судом.

Как было предварительно установлено следствием, с июля 2019 по февраль 2020 года 62-летний директор компании, которая занималась производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, не выполнял обязательства по оплате труда работников.

В результате 39 человек не получали полную заработную плату более двух месяцев, а еще 32 сотрудника - частично более трех месяцев. В результате перед ними образовалась задолженность в размере более 5,5 миллиона рублей. Люди были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

- В ходе предварительного следствия установлено, что руководитель имел реальную финансовую возможность производить выплаты, в указанный период на счета организации поступило порядка 24 миллионов рублей. Однако денежные средства расходовались им на финансирование текущей деятельности предприятия, погашение обязательных платежей, личные нужды, - сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

Пока шло следствие, обвиняемый выплатил работникам около 3,6 миллиона рублей. Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU