2020-07-13T15:01:23+03:00
Общество

Кузбасское предприятие накопило более 5,5 миллиона рублей долгов по зарплате

Его директор предстанет перед судом
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Кузбасское предприятие накопило более 5,5 миллиона рублей долгов по зарплатеКузбасское предприятие накопило более 5,5 миллиона рублей долгов по зарплатеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Кузбассе промпредприятие накопило перед сотрудниками более 5,5 миллиона рублей долга по зарплате. Теперь его директор предстанет перед судом.

Как было предварительно установлено следствием, с июля 2019 по февраль 2020 года 62-летний директор компании, которая занималась производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, не выполнял обязательства по оплате труда работников.

В результате 39 человек не получали полную заработную плату более двух месяцев, а еще 32 сотрудника - частично более трех месяцев. В результате перед ними образовалась задолженность в размере более 5,5 миллиона рублей. Люди были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

- В ходе предварительного следствия установлено, что руководитель имел реальную финансовую возможность производить выплаты, в указанный период на счета организации поступило порядка 24 миллионов рублей. Однако денежные средства расходовались им на финансирование текущей деятельности предприятия, погашение обязательных платежей, личные нужды, - сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

Пока шло следствие, обвиняемый выплатил работникам около 3,6 миллиона рублей. Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новокузнецке к сезону готовы 16 мест отдыха у воды
В Кузбассе женщина напала с ножом на продавца магазина
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
Кузбасс занял третье место по уровню заболеваемости туберкулезом
В аэропорту Кемерова пассажирку сняли с рейса из-за матов
Кузбасское предприятие накопило более 5,5 миллиона рублей долгов по зарплате
На Кузбасском мосту в Кемерове появилась новая камера для фиксации нарушений
В кузбасском заповеднике вылечили сбитую сильным ветром птицу
В Кузбассе менеджер турфирмы присвоила 600 тысяч рублей
Доплату учителям за работу на ЕГЭ в Кузбассе увеличили из-за коронавируса
В Прокопьевске коронавирусом заразились врачи
В Кузбассе пятилетней девочке проломило голову качелями
На кемеровской таможне задержали чучело крокодила
В Яшкинском районе пьяный водитель устроил смертельное ДТП
Оперштаб назвал территории с новыми случаями коронавируса в Кузбассе
Еще у 50 человек в Кузбассе подтвердился коронавирус
В Кузбассе у строительной фирмы арестовали технику за долги по электроэнергии