2020-07-13T13:38:22+03:00
Общество

Кузбасс занял третье место по уровню заболеваемости туберкулезом

Данные озвучил Минздрав России
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасс занял третье место по уровню заболеваемости туберкулезомКузбасс занял третье место по уровню заболеваемости туберкулезомФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Минздрав России составил рейтинг регионов по уровню заболеваемости туберкулезом. В этом списке Кузбасс оказался на третьем месте.

В рейтинге, составленном по итогам 2019 года лидером по заболеваемости стала Чукотка, где было зафиксировано 136,9 новых случаев заболевания на 100 тысяч населения. На втором месте находится Тыва - 119,3 случая на 100 тысяч населения. Замыкает тройку Кузбасс с показателем 93,7 случаев на 100 тысяч населения. Также в первой пятерке оказались Приморский край (93,4) и Еврейская автономная область (91,9).

Наименьшая заболеваемость туберкулезом зафиксирована в Ненецком автономном округе — 4,6 случая на 100 тысяч населения, Белгородская (14,2 случая) и Вологодская (14,9 случая) области.

Всего за 2019 год в России диагностировано 60,5 тысячи случаев заболевания туберкулезом. Средний уровень заболеваемости по стране составил 41,2 случая на 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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