2020-07-13T13:46:50+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»

Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5 процента можно до 1 ноября 2020 года
Яков КРЫМСКИЙ
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Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5 процента можно до 1 ноября 2020 года. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5 процента можно до 1 ноября 2020 года. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита в рамках программы ипотечного кредитования с господдержкой (программа "Ипотека 6,5%").

Максимальная сумма кредита для приобретения квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области теперь составляет 12 миллионов рублей. Для покупки жилья в других городах и регионах - 6 миллионов рублей.

Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5 процента можно до 1 ноября 2020 года. При сумме кредита от 5 млн рублей ставка составляет 5,99 процента. Минимальный размер обязательного первоначального взноса — 15 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости. Банк принимает также средства социальной субсидии и/или материнского (семейного) капитала при наличии.

Подача заявки возможна с предоставлением минимального пакета документов — паспорта гражданина РФ и второго документа на выбор: ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на кредит можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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