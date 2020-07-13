13 Июль 2020 2020-07-13T15:07:39+03:00

В Новокузнецке к сезону готовы 16 мест отдыха у воды. Фото: Администрация Новокузнецка

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В Новокузнецке к пляжному сезону готовы 16 мест отдыха у воды. Объекты принимала специальная комиссия.

В Новокузнецке состоялась приемка мест отдыха у водных объектов. В составе комиссии работали инспекторы ГИМС МЧС России по Кемеровской области, представители районных администраций и представители МБУ «Защита населения и территории».

Специалисты приняли 16 мест отдыха у воды:

- Центральный район: «Черемушки», парк отдыха «Водный», «Левобережный», «Уют»;

- Куйбышевский район: «Шале», «Лесная республика»;

- Заводской район: вейкборд-парк «WODA», «Нептун», «Нептун-1», «Дельфин»;

- Кузнецкий район: «Топольники», «Топольники-1», «Топольники-2»;

- Орджоникидзевский район: «Пурга» и «Пурга-1».

Для людей с ограниченными возможностями работают «Топольники», «Нептун-1» и «Пурга-1».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, требования к пляжам и местам отдыха у воды предъявляются серьезные. Так, должны быть проведены и завершены работы по благоустройству, установлены информационные аншлаги с правилами поведения на воде, очищена территория и оборудован спасательный пост.

Кроме того, работающие на этом посту спасатели должны пройти обучение, должно быть организовано дежурство квалифицированных медицинских работников. Разрешения на эксплуатацию выдаются только при соблюдении всех этих требований.

ИСТОЧНИК KP.RU