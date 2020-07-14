2020-07-14T07:24:12+03:00
Общество

Новокузнечанин захватил подвал дома и устроил там личное хранилище

Выдворять жильца с общей территории пришлось через суд
Мария КОЛОСОВА
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Новокузнечанин захватил подвал дома и устроил там личное хранилищеНовокузнечанин захватил подвал дома и устроил там личное хранилищеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Новокузнецке житель одной из многоэтажек самовольно захватил подвал и устроил там склад личных вещей. Выдворять жильца с места общего пользования пришлось через суд.

Мало того, что мужчина решил использовать в своих целях помещение, которое по закону принадлежит всем собственникам дома, так он еще и поставил на входе металлическую дверь, которую запирал на замок. Также он провел в подвале электричество, поэтому показатели общедомовых приборов учета и, соответственно, коммунальные платежи других жильцов выросли.

Судебные приставы обязали гражданина освободить оборудованное подвальное помещение и демонтировать металлическую дверь, однако в установленные сроки этого сделано не было. Тогда председатель совета дома обратилась в суд, ее требования были удовлетворены.

Как рассказали в УФССП России по Кемеровской области, мужчину дважды просили освободить самовольно занятое помещение, но сделал он это только со второго раза. «После этого требования исполнительного документа были исполнены в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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