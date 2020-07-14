14 Июль 2020 2020-07-14T08:45:28+03:00

В Новокузнецке медики приняли роды у женщины с коронавирусом. Фото: Оперативный штаб области/ vk.com

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В Новокузнецке врачи городской клинической больницы № 1 приняли роды у женщины с коронавирусом, сообщает оперштаб области. Состояние ребенка на данный момент стабильное.

Пациентка, у которой ранее был диагностирован COVID-19, родилf мальчика весоv 3,5 килограмма. Малыша назвали Еремеем. Сами роды прошли без осложнений, бригада врачей работала в защитных костюмах.

- Ребенка перевели в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Малаховского. Состояние малыша стабильное. Его мама продолжает лечение. Инфекция у нее протекает в легкой бессимптомной форме, - сообщили подробности в штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU