2020-07-14T09:10:43+03:00
Общество

Алтайские власти рассматривают вопрос о запуске самолета в Белокуриху из Новокузнецка

Предположительно направление заработает со следующего года
Мария КОЛОСОВА
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Алтайские власти рассматривают вопрос о запуске самолета в Белокуриху из Новокузнецка. Фото: Министерство транспорта Алтайского краяАлтайские власти рассматривают вопрос о запуске самолета в Белокуриху из Новокузнецка. Фото: Министерство транспорта Алтайского края
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Власти Алтайского края рассматривают вопрос о запуске самолета из Новокузнецка в Белокуриху. Предположительно, это произойдет в следующем году.

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, 3 июля был запущен рейс по направлению Красноярск - Горно-Алтайск – Белокуриха. Он будет выполняться авиакомпанией «Сибирская Легкая Авиация» на имеющихся в ее парке самолетах Ан-28 и L-410 вместимостью 17 человек. А с середины июля стартует рейс ТомскБарнаул – Белокуриха.

В рамках дальнейшего развития воздушного сообщения с городами Западной Сибири прорабатывается вопрос выполнения полетов в Белокуриху из Томска, Новосибирска и Новокузнецка.

-Подобные рейсы будут способствовать развитию туризма на территории Алтайского края. Правительством нашего региона прорабатывается вопрос субсидирования этих направлений со следующего года, что в дальнейшем позволит сделать стоимость проезда дешевле, тем самым увеличив пассажиропоток, – отметил замминистра, начальник управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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